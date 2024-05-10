神基Q1本業獲利衝高純益季增28% EPS1.81元寫同期最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-10 19:08
神基投控 (3005-TW) 今 (10) 日公告首季財報，單季毛利率突破 30%、本業獲利創高下，稅後純益 11.03 億元，季增 28.8%、年增 44%，每股純益 1.81 元，創同期新高、歷史單季次高。
神基第一季營收 87.05 億元，季減 3%、年增 6.7%；毛利率 30.5%，季增 1.1 個百分點、年增 5.1 個百分點；營業利益 12.38 億元，季增 18.9%、年增 60.1%；營益率 14.2%，季增 2.6 個百分點、年增 4.7 個百分點。
神基表示，第一季強固電腦需求維持強勁、汽車 / 綜合機構件持穩，整體產品組合較佳，加上持續優化營運效率，毛利率、營益率創歷史單季次高，本業獲利則創下單季新高。
以神基首季各產品線營收比重來看，強固型電腦約占 5 成、汽車 / 綜合機構件約占 4 成，轉投資的航太構件豐達科 (3004-TW) 等子公司占比約 1 成。
神基日前也公告 4 月營收 30.78 億元，月增 1.5%、年增 11.3%，主要還是強固型電腦成長動能延續；累計前 4 月營收 117.82 億元，年增 7.9%，創下歷史同期新高。
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