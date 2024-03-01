神基今年營收估增8-12% AI應用鎖定三領域

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 20:01

神基投控 (3005-TW) 今 (1) 日召開法說，董事長黃明漢預估，今年強固電腦業務將持續有雙位數增長，綜合機構件、車用業務有會成長，法人估，神基今年整體營收將有 7-12% 增長，毛利率也有望向上。

黃明漢表示，全球強固電腦產業近年平均每年成長 1-5%，而神基去年在美國、歐洲皆有拿下新專案，應用涵蓋交通、電信、公共事業領域，帶動相關業績成長 15%，表現略優預期，預估今年保持正向，強固電腦業務可望有 8-15% 增長。

而因應 AI 趨勢，黃明漢表示，未來將聚焦三大領域，包含製造、AR/VR、車牌辨識等，但目前還需要時間發酵，預計到明年會看到明顯的成長。而神基今日也首度發表支援 AI 的全強固型平板電腦 ZX80，鎖定公共事業、製造和運輸等產業的客戶。

綜合機構業務方面，去年受到整體 PC 產業衰退影響，連帶拖累相關業務衰退約 1 成，不過，黃明漢預期，今年筆電有機會率先回溫，時間點大約落在下半年左右，主要是也因 AI 應用領域增加。

車用來看，黃明漢表示，過往這一塊每年都有雙位數成長，但今年車市比較有挑戰，因此雖然對今年車用業績展望還是樂觀正向，但預期增幅將降至個位數百分比。