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鉅亨速報

營收速報 - 基亞(3176)4月營收1.01億元年增率高達89.37％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 18:17

基亞(3176-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.01億元，年增率89.37%，月增率-2.47%。

今年1-4月累計營收為3.52億元，累計年增率61.6%。

最新價為39元，近5日股價下跌-0.51%，相關生技醫療股價指數上漲0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-165 張
  • 外資買賣超：-165 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 1.01億 89% -2%
24/3 1.03億 93% 48%
24/2 6,966萬 35% -11%
24/1 7,833萬 31% -10%
23/12 8,730萬 34% -31%
23/11 1.27億 76% -19%

基亞(3176-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物製藥研發業務。中 、西藥之批發、零售業。醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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