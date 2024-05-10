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鉅亨速報

營收速報 - 世紀鋼(9958)4月營收10.21億元年增率高達36.15％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:16

世紀鋼(9958-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣10.21億元，年增率36.15%，月增率-4.77%。

今年1-4月累計營收為41.69億元，累計年增率21.74%。

最新價為224.5元，近5日股價下跌-1.96%，相關鋼鐵工業下跌-2.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+506 張
  • 外資買賣超：-214 張
  • 投信買賣超：+835 張
  • 自營商買賣超：-115 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 10.21億 36% -5%
24/3 10.72億 -13% 38%
24/2 7.79億 3% -40%
24/1 12.98億 88% -39%
23/12 21.36億 97% 38%
23/11 15.46億 64% 19%

世紀鋼(9958-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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