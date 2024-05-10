營收速報 - 世紀鋼(9958)4月營收10.21億元年增率高達36.15％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:16
今年1-4月累計營收為41.69億元，累計年增率21.74%。
最新價為224.5元，近5日股價下跌-1.96%，相關鋼鐵工業下跌-2.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+506 張
- 外資買賣超：-214 張
- 投信買賣超：+835 張
- 自營商買賣超：-115 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|10.21億
|36%
|-5%
|24/3
|10.72億
|-13%
|38%
|24/2
|7.79億
|3%
|-40%
|24/1
|12.98億
|88%
|-39%
|23/12
|21.36億
|97%
|38%
|23/11
|15.46億
|64%
|19%
世紀鋼(9958-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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