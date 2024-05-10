營收速報 - 華建(2530)4月營收1.12億元年增率高達10546.67％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 18:17
今年1-4月累計營收為8.72億元，累計年增率17545.36%。
最新價為47.6元，近5日股價下跌-13.3%，相關建材營造下跌-7.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2844 張
- 外資買賣超：-2918 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|1.12億
|10547%
|-74%
|24/3
|4.31億
|40164%
|32%
|24/2
|3.26億
|18229%
|3225%
|24/1
|980萬
|840%
|-100%
|23/12
|19.72億
|193622%
|270049%
|23/11
|73萬
|-28%
|-0%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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