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鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)4月營收1.12億元年增率高達10546.67％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 18:17

華建(2530-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.12億元，年增率10546.67%，月增率-74%。

今年1-4月累計營收為8.72億元，累計年增率17545.36%。

最新價為47.6元，近5日股價下跌-13.3%，相關建材營造下跌-7.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2844 張
  • 外資買賣超：-2918 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 1.12億 10547% -74%
24/3 4.31億 40164% 32%
24/2 3.26億 18229% 3225%
24/1 980萬 840% -100%
23/12 19.72億 193622% 270049%
23/11 73萬 -28% -0%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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