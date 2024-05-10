search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 五鼎(1733)下週(5月17日)除息1.1元，預估參考價34.2元

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:05

五鼎(1733-TW)下週(5月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(5月10日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.2元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

五鼎(1733-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物技術醫療器材設備製造業。近5日股價上漲3.49%，集中市場加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/17 35.30 1.1 3.12% 0.0
2023/06/15 29.0 1.4 4.83% 0.0
2022/06/16 26.95 1.3 4.82% 0.0
2021/08/17 23.9 1.0937 4.58% 0.0
2020/07/01 27.5 1.1063 4.02% 0.0

最新相關新聞






Empty