盤後速報 - 五鼎(1733)下週(5月17日)除息1.1元，預估參考價34.2元
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:05
五鼎(1733-TW)下週(5月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(5月10日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.2元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
五鼎(1733-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物技術醫療器材設備製造業。近5日股價上漲3.49%，集中市場加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/17
|35.30
|1.1
|3.12%
|0.0
|2023/06/15
|29.0
|1.4
|4.83%
|0.0
|2022/06/16
|26.95
|1.3
|4.82%
|0.0
|2021/08/17
|23.9
|1.0937
|4.58%
|0.0
|2020/07/01
|27.5
|1.1063
|4.02%
|0.0
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