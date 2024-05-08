盤後速報 - 鈺太(6679)下週(5月15日)除息5.5元，預估參考價364.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:05
鈺太(6679-TW)下週(5月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
以今日(5月8日)收盤價369.50元計算，預估參考價為364.0元，息值合計為5.5元，股息殖利率1.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺太(6679-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為微機電麥克風晶片。電源管理晶片。其他。近5日股價下跌2.52%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/15
|369.50
|5.5
|1.49%
|0.0
|2023/05/18
|282.5
|9.0
|3.19%
|0.0
|2022/06/08
|307.0
|7.1333
|2.32%
|0.0
|2021/07/16
|379.0
|4.9945
|1.32%
|0.0
|2020/07/07
|195.0
|2.4438
|1.25%
|0.0
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