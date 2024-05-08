search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 鈺太(6679)下週(5月15日)除息5.5元，預估參考價364.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:05

鈺太(6679-TW)下週(5月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

以今日(5月8日)收盤價369.50元計算，預估參考價為364.0元，息值合計為5.5元，股息殖利率1.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺太(6679-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為微機電麥克風晶片。電源管理晶片。其他。近5日股價下跌2.52%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/15 369.50 5.5 1.49% 0.0
2023/05/18 282.5 9.0 3.19% 0.0
2022/06/08 307.0 7.1333 2.32% 0.0
2021/07/16 379.0 4.9945 1.32% 0.0
2020/07/07 195.0 2.4438 1.25% 0.0

最新相關新聞






Empty