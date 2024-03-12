〈稅收統計〉2月房地合一稅收40.1億創歷年同期新高 台中市破10億續當稅收王

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-12 20:00

財政部今 (12) 日公布今年 2 月全國稅收統計，今年 2 月房地合一稅收達 40.1 億創歷年同期新高，已連續 7 個月雙位數成長，稅收王台中市以 10 億元囊括全國 1/4。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，受惠新青安房貸政策，此反映房價地價上漲，帶動稅收成長，並以雙北及台中、高雄等都會區貢獻最多。

財政部統計今年前 2 月全國稅收 3185 億元，較去年同期增加 460 億，以證交稅增加 141 億元、營業稅增加 119 億元、綜所稅 53 億元較多。主要稅目中，包括關稅、綜所稅、營業稅、遺產稅、特銷稅、娛樂稅及房地合一稅，都創歷年同期新高。

據財政部歷年公布的稅收統計，個人房地合一稅金額近年大幅攀升，2018 年僅 27.9 億元，2021 攀升到 245.7 億元，2022 年 382 億元，2023 年 395.3 億元。今日公布的稅收統計，前 2 月的房地合一稅合計即達 70 億，年增率 90.4%，顯示適用房地合一適用件數逐年增加中。

劉訓蓉說明，房地合一稅係針對房地交易的差價課稅，是根據房地持有期間長短的差別稅率課稅，稅額會有增減變化，不一定是受房市交易量影響。

2 月房地合一稅收以地區來看，台中市 2 月 10.02 億居冠，1-2 月合計達 16.51 億元，年增率 152.9%；其次為高雄市 5.77 億元，1-2 月合計達 8.72 億元，年增率 52.1%；第三名為新北市 5.69 億元，但 1-2 月合計達 11.61 億元，則超車高雄市；第四名為台北市的 4.47 億元，1-2 月合計達 11.61 億元，追平新北。

關於房地交易相關的稅目亦呈現正成長，累計 1-2 月的土增稅為 138 億元，年增 27.8%；契稅為 26.8 億元，年增近 4 成；劉訓蓉指出，以上兩種稅目皆以雙北、高雄增加最多。