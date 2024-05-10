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鉅亨速報

營收速報 - 宏致(3605)4月營收8.33億元年增率高達33.67％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:15

宏致(3605-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8.33億元，年增率33.67%，月增率19.2%。

今年1-4月累計營收為27.76億元，累計年增率4.24%。

最新價為40.95元，近5日股價下跌-3.52%，相關零組件業上漲3.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+154 張
  • 外資買賣超：+149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 8.33億 34% 19%
24/3 6.99億 -7% 32%
24/2 5.30億 -15% -26%
24/1 7.14億 8% 1%
23/12 7.05億 -3% -6%
23/11 7.51億 -1% 5%

宏致(3605-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、電腦、車用、網通、消費性電子、工業、醫療等連接器及配件。電子線連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓件。前各項及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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