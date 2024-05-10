營收速報 - 宏致(3605)4月營收8.33億元年增率高達33.67％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:15
今年1-4月累計營收為27.76億元，累計年增率4.24%。
最新價為40.95元，近5日股價下跌-3.52%，相關零組件業上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+154 張
- 外資買賣超：+149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|8.33億
|34%
|19%
|24/3
|6.99億
|-7%
|32%
|24/2
|5.30億
|-15%
|-26%
|24/1
|7.14億
|8%
|1%
|23/12
|7.05億
|-3%
|-6%
|23/11
|7.51億
|-1%
|5%
宏致(3605-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、電腦、車用、網通、消費性電子、工業、醫療等連接器及配件。電子線連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓件。前各項及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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