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鉅亨速報

營收速報 - 台灣虎航-創(6757)4月營收13.27億元年增率高達45.18％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:16

台灣虎航-創(6757-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣13.27億元，年增率45.18%，月增率-4.4%。

今年1-4月累計營收為55.74億元，累計年增率59.23%。

最新價為43.6元，近5日股價上漲17.54%，相關航 運 業上漲1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+612 張
  • 外資買賣超：+729 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-117 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 13.27億 45% -4%
24/3 13.88億 57% -11%
24/2 15.68億 96% 22%
24/1 12.90億 43% 13%
23/12 11.40億 129% 8%
23/11 10.59億 309% -13%

台灣虎航-創(6757-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空總代理業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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