營收速報 - 台灣虎航-創(6757)4月營收13.27億元年增率高達45.18％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:16
今年1-4月累計營收為55.74億元，累計年增率59.23%。
最新價為43.6元，近5日股價上漲17.54%，相關航 運 業上漲1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+612 張
- 外資買賣超：+729 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-117 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|13.27億
|45%
|-4%
|24/3
|13.88億
|57%
|-11%
|24/2
|15.68億
|96%
|22%
|24/1
|12.90億
|43%
|13%
|23/12
|11.40億
|129%
|8%
|23/11
|10.59億
|309%
|-13%
台灣虎航-創(6757-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空總代理業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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