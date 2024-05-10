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鉅亨速報

營收速報 - 均豪(5443)4月營收3.40億元年增率高達55.02％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:16

均豪(5443-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣3.40億元，年增率55.02%，月增率-0.87%。

今年1-4月累計營收為13.62億元，累計年增率42.34%。

最新價為52.9元，近5日股價下跌-5.38%，相關光電類指數下跌-2.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+52 張
  • 外資買賣超：+73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 3.40億 55% -1%
24/3 3.43億 12% 54%
24/2 2.23億 27% -51%
24/1 4.57億 79% -23%
23/12 5.94億 51% 109%
23/11 2.84億 -33% 91%

均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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