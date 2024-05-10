營收速報 - 均豪(5443)4月營收3.40億元年增率高達55.02％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 16:16
今年1-4月累計營收為13.62億元，累計年增率42.34%。
最新價為52.9元，近5日股價下跌-5.38%，相關光電類指數下跌-2.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52 張
- 外資買賣超：+73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|3.40億
|55%
|-1%
|24/3
|3.43億
|12%
|54%
|24/2
|2.23億
|27%
|-51%
|24/1
|4.57億
|79%
|-23%
|23/12
|5.94億
|51%
|109%
|23/11
|2.84億
|-33%
|91%
均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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