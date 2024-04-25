中鋼3月稅前盈餘月增近4倍 Q1稅前賺14.78億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25 16:36
中鋼 (2002-TW) 今 (25) 日公告自結 3 月稅前盈餘 6.64 億元，月增近 4 倍、年減近 3 成，每股稅前盈餘約 0.04 元；第一季稅前盈餘 14.78 億元、每股稅前盈餘約 0.09 元，較去年同期虧轉盈。
中鋼 3 月營收 328.58 億元，月增 13.4%、年減 2.9%；營業利益 4.33 億元，月增 111%、年減 53.8%；第一季營收 937.53 億元，年增 2.6%、營業利益 7.68 億元，較去年同期虧轉盈。
中鋼表示，第一季相較去年同期，鋼鐵業單位銷售數量增加且毛利上漲，致營收及本業獲利同步增加，業外則受惠礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，推升整體獲利表現。
中鋼 3 月出貨量來到 95.5 萬噸，較原先目標 92 萬噸多出 3.5 萬噸；第一季合計出貨量共 288.4 萬噸，為 2022 年第二季以來最多。
展望後續，中鋼認為，全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌，worldsteel 預估 2024 年全球鋼鐵需求成長 1.7%，較 2023 年增加約 3010 萬噸。
美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升；中國大陸亦持續推出各項振興政策提振經濟活力，帶動製造業景氣轉入上升週期；鐵礦價格強勢反彈至每噸 115 美元以上，復以煉鋼成本高漲為鋼價提供支撐，全球鋼市有望緩步築底回穩。
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