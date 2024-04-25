中鋼3月稅前盈餘月增近4倍 Q1稅前賺14.78億元

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (25) 日公告自結 3 月稅前盈餘 6.64 億元，月增近 4 倍、年減近 3 成，每股稅前盈餘約 0.04 元；第一季稅前盈餘 14.78 億元、每股稅前盈餘約 0.09 元，較去年同期虧轉盈。

中鋼表示，第一季相較去年同期，鋼鐵業單位銷售數量增加且毛利上漲，致營收及本業獲利同步增加，業外則受惠礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，推升整體獲利表現。