泰金-KY首季獲利三率三升創新高 每股純益達3.66元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 15:30

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年元月及 2 月營收連創新高，也推升第一季獲利走強，今 (10) 日並亮出獲利三率三升的成績單，泰金 – KY2024 年第一季稅後純益達 1.31 億元，季增約 3.4 倍，年增 4.55 倍 每股純益達 3.66 元。

先前泰金 - KY 並總經理許文誌在法說會並指出，泰金 - KY 在營收規模提升，加上產品組合優化及成本控管下，仍看好今年獲利成長動能。

全球家飾鑄件廠泰金 - KY 在 2024 年第一季營收 4.22 億元，毛利率 36.57%，季增 14.5 個百分點，年增 15.45 個百分點，稅後純益達 1.31 億元，季增約 3.4 倍，年增 4.55 倍 每股純益達 3.66 元。泰金 - KY 的 2024 年首季毛利率、營業淨利率、純益率及每股盈餘全都改寫創下單季歷史新高。

泰金 - KY 指出，公司在家飾鑄件領域已深耕 30 多年，對客戶能夠提供一站式從產品開發、生產製造及出貨後客戶可直接上架銷售的一條龍式服務，也由於多年的淬鍊，公司在協助客戶產品設計開發上，更能夠靈活運用各種原材料，配合多種表面處理工藝，讓客戶能夠銷售符合市場潮流及趨勢的產品，帶給客戶更高的附加價值，這是泰金獲得客戶青睞的最主要原因。

泰金 - KY 並指出，近年來持續開拓客戶有成，在美國升息接近尾聲之際，加上美國成屋銷售數字今年以來也有回升跡象，終端市場需求復甦，泰金在客戶及產品開發數成長，帶動營收創單季新高，產品組合優化以及成本穩定控制下，產能利用率大幅提升，毛利率顯著增加，今年成長已明確表態，今年度有望會是泰金 - KY 獲利成長大躍進的關鍵年。