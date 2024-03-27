泰金第二代接班順利 許文誌：看好營收規模增強獲利成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 17:06

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年元月及 2 月營收連創新高，今年營運的轉佳引起市場矚目，泰金 - KY 今 (27) 日由第二代接班的總經理許文誌親自主持法說會，他並指出泰金 - KY 在營收規模提升，加上產品組合優化及成本控管下，仍看好今年獲利成長動能。

泰金 -KY 強調，公司走過 2023 年營收谷底，在 2024 年度前二月營收連續改寫歷史新高，今年營運成長走勢明確表態， 且公司目前產能足以因應，無須再投入較大資本支出，因此在營收規模提升，加上產品組合優化及成本控管下，今年度毛利率成長可期，在營收及毛利率成長的雙引擎驅動下，今年有望會是泰金獲利成長大躍進的關鍵年，公司對於 2024 年營運表現樂觀看待。

泰金 - KY 在 2023 年營收 11.85 億元年減 12.4%，主要受美國利率升息影響房地產市場需求，毛利率由 2022 年的 20.8% 提升至 23.5%，主要因近年公司在產品組合優化及 2023 年原物料價格較為穩定，同時，公司在營業費用控管得宜，因此，泰金 - KY 在 2023 年稅後純益 1.67 億元，年增 3.2%，每股純益 4.66 元。

接任泰金 - KY 總經理以來首度面對法人的許文誌表示，泰金 - KY 從 2019 年掛牌以來，持續拓展客戶，目前在主力產品櫥櫃五金及衛浴配件項目上，已經涵蓋了北美前五大品牌及通路客戶，這也讓泰金在近年來，能夠持續不斷獲利取得好成績。

許文誌並強調，泰金 - KY 在家飾鑄件領域已經深耕 30 多年，對客戶能夠提供一站式從產品開發、生產製造及出貨後客戶可直接上架銷售的一條龍式服務，也由於多年的淬鍊，公司在協助客戶產品設計開發上，更能夠靈活運用各種原材料，配合多種表面處理工藝，讓客戶能夠銷售符合市場潮流及趨勢的產品，帶給客戶更高的附加價值，這是泰金獲得客戶青睞的最主要原因。

泰金 - KY 自 2019 年掛牌以來，每年每股純益都在 4 元以上，2020 年及 2021 年更達到 6 元，盈餘配發率都逾 5 成， 2023 年下半年配息 2 元，加計上半年已配發 1.5 元，去年共配息 3.5 元，盈餘配發率更達 75%。