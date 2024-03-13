泰金-KY去年獲利成長EPS達4.66元 下半年配息2元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 19:01

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年元月及 2 月營收連創新高，今年營運的轉佳引起市場矚目，泰金 - KY 今 (13) 日公布 2023 年稅後純益 1.67 億元，每股純益 4.66 元，同時決議 2023 年下半年配息 2 元，加計上半年已配發 1.5 元，去年共配息 3.5 元，盈餘配發率約 75%，

泰金 2023 年營收 11.85 億元年減 12.4%，主要受美國利率升息影響房地產市場需求，惟毛利率由 2022 年的 20.8% 提升至 23.5%，主要係近年公司在產品組合優化及 2023 年原物料價格較為穩定所致。此外，公司在營業費用控管得宜，因此，2023 年稅後純益 1.67 億元，年增 3.2%，每股純益 4.66 元。

泰金 - KY2023 下半年起營運逐步恢復正常，客戶新訂單也增加，繼元月營收以 1.48 億元創新高後， 2 月營收以 1 .52 億元續創新高，月增 2.66%，年增 1.08 倍，泰金 - KY 前 2 月營收 3 億元，年增 88.3%。

泰金 - KY 今年首季的訂單能見度高，預估將再超越去年第四季的表現。泰金 - KY 除了今年第一季的訂單能見度高之外，目前的接單已經到 4 月及 5 月。