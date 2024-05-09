〈母親節理財術〉女性國人平均壽命83歲 美元利變壽險兼顧傳承和退休生活

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 11:27

隨著台灣高齡社會來臨，加上女性平均壽命較男性長，面臨健康、財務風險的時間也隨之變長，因此，在母親節將至之際，新光人壽建議，媽媽們或子女們可為自己或母親們選購兼顧「保值」和「增值」功能的「美元利變壽險」保單做為母親節禮物。

根據內政部公布的「111 年簡易生命表」，國人的平均壽命為 79.84 歲，其中，男性 76.63 歲、女性 83.28 歲。與聯合國公布 2020 年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命，分別高於全球平均水準 6.7 歲及 8.6 歲。

新壽指出，利率變動型壽險是一種具有宣告利率機制的保險商品，與傳統固定利率壽險不同。當宣告利率大於預定利率時，則有機會享有「增加回饋金」，藉以增加保障及保單價值。此外，利率變動型壽險還提供高額的壽險保障，補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞，兼具壽險保障及資產累積的效果。

舉例來說，以育有一兒一女的 40 歲洪媽媽為例，她多年來省吃儉用，存下 100 萬美元，若直接均分給孩子，每人可各得 50 萬美元。但若她善用利變型壽險保單做保障規劃，效果又如何呢？

假設她投保繳費期間 6 年期的「新光人壽美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」，基本保險金額 82 萬美元，增加回饋金給付方式選擇購買增額繳清保險為例，折扣後年繳保險費約為 4 萬美元。假設在宣告利率 3.95% 均維持不變且持續繳交保險費的情況下，若 80 歲時不幸辭世，身故保險金約 100 萬美元，子女可選擇一次領取，各領取約 50 萬美元。

若投保當時有約定身故保險金採分期定期給付，子女可先一次領取 20%，領取約 20 萬美金，剩餘 80% 分 20 年領取，每年領取約 5 萬美金，合計領取約 100 萬美元，加上之前一次領取 20 萬美金，總計可領取約 120 萬美金，亦即子女合計各自可領取約 60 萬美元。