連鎖健身業需求升溫 4月柏文、世界健身-KY營收衝高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-10 10:08
連鎖健身業者營運動能升溫，世界健身 - KY(2762-TW)( World Gym)4 月合併營收創次高來到 8.09 億元，月增 0.39%，年增 2.78%，柏文 (8462-TW)(健身工廠) 則以 4.13 億元創單月新高紀錄，月增 2.19%，年增 19.9%，隨著室內健身業逐漸進旺季、新展店加入，以及 7 月奧運將開幕，營運有望呈現季季增。
世界健身表示，品牌的銷售策略規劃已見成效，也是第二季的正向指標，將專注於持續擴點、零售整合和提供會員體驗服務，對於年度成長，相當有信心。
世界健身上半年共有 6 個新分店開出，包括苗栗頭份店、新竹光復店、台北站前店、高雄左營、高雄楠梓和台北景美。
而看準人流驅動消費動能，世界健身零售部門 World Gym Shop 持續升級整合、預計年底達到 20 家據點。
世界健身看好，今年是健身市場疫後重整的重要年度，World Gym 目標 3 年內全台展店 45 家，同時，評估拓展海外市場中。
柏文則表示，4 月營收創高，會員人數同步創新高，已連續 23 個月增長，顯見台灣民眾於疫後更願意參與付費健身運動。
健身工廠今年以來陸續開出台中市景賢廠、台南市永康廠、澎湖縣馬公廠、高雄市鳳西廠和台北市萬隆廠共 5 個新據點，台中市沙鹿廠預計於 6 月預售、7 月開幕。
柏文說明，新營運據點於今年貢獻更長營業期間，看好全年展店挹注動能將較往年更大，同時，積極推動教練課程和商品銷售。
尤其隨著全球運動盛事巴黎奧運將於 7 月 26 日開幕，柏文樂觀料未來三季營收與獲利逐季增長。
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