柏文近2年維持會員成長 今年加強銷售教練課、保健品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-12 10:22

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)3 月合併營收衝上 4.04 億元創新高紀錄，柏文表示，健身消費需求成長趨勢明確，旗下健身工廠會員數已連 22 個月增長，今年除了增加新據點，將對教練課程、商品強化銷售，力拚進一步提高會員平均營收貢獻。

依財政部資料顯示，去年全國健身中心、健康俱樂部銷售額 170.86 億元，不僅年增 11.4%，已超越疫情前銷售額水準，柏文認為，疫後民眾的運動風氣更高，健身消費需求成長趨勢明確。

柏文統計，第一季合併營收中，健身及娛樂服務收入 7.03 億元，年增 27.15%，運動保健服務收入 4.02 億元，年增 12.04%，惟入會費 0.3 億元，年減 6.14%。

因此，柏文今年目標強化會員平均消費力，將運用多樣的行銷方案，促進健身及娛樂服務收入的增長，例如出更具誘因的私人教練課程購課方案、拉升運動保健品的銷售。