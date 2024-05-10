危機升溫！胡塞嗆擴大攻擊至地中海 航運指數飆中國航運股連2日走漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 12:29

紅海危機持續升溫，葉門叛軍胡塞組織 (又譯青年運動) 周四 (9 日) 聲稱用無人機和飛彈襲擊了亞丁灣、印度洋跟阿拉伯海的三艘貨船，該組織的領導人 Abdul Malik Al-Houthi 後來還威脅要擴大行動，直到以色列結束加薩戰爭。此前該葉門叛軍組織已示警稱將把對以色列相關船隻的打擊範圍擴大至地中海地區。

胡塞發言人 Yahya Sarea 說，打擊目標包括位於亞丁灣地中海航運 (MSC) 的 DIEGO 號、GINA 號，另外還在印度洋跟阿拉伯海對地中海航運的 VITTORIA 號進行兩次打擊。Sarea 指出，這三艘貨船跟以色列有關，若以色列繼續在加薩走廊發動攻擊，胡塞武裝民兵將擴大海上攻擊。

Al-Houthi 在電視演說中也表示，任何向以色列港口運送貨品的船隻都將成為胡塞組織目標，無論它位於何處，沒有紅線可以阻礙我們的行動

根據船舶追蹤資訊 marinetraffic.com 資料，MSC Diego 是一艘懸掛巴拿馬國旗的貨船，從安曼前往吉布地，MSC Gina 是一艘懸掛巴拿馬國旗的貨船，從斯里蘭卡航向吉布地，MSC Victoria 貨船則駛往印度。

以色列的地中海港口離葉門北部約 2000 公里，雖還不清楚胡塞擴大攻擊範圍最終會造成多大影響，但已讓市場繃緊神經，被市場認為運價的先行指標歐線集運期貨指數周四盤中一度大漲逾 12%，刷新歷史最高紀錄

《券商中國》報導指出，這波淩厲漲勢始於今年 3 月 15 日，累計漲幅高達 206%，受此影響，中國 A 股航運族群全線暴漲，鳳凰航運 (000520-CN) 、中遠海發 (601866-CN) 漲停，號稱「週期之王」中遠海控 (601919-CN) 周四大漲超過 9% 創兩年多高點，即便今 (10) 日在開高後走低，

根據走勢圖，歐線集運期貨指數自 3 月中走漲迄今超過 7 周，主力合約價格從最低點的 1411，一路飆漲至周四收盤的 3486.2，累計漲幅高達 206%。

這一波漲勢主要是受三大因素推動，首先是紅海局勢升溫，這也是歐線集運期貨指數持續上漲的主因， 其次則因各大船運陸續上調運價，下周三 (15 日) 又要進行第二波價，最後則是因為需求端也持續回暖，全球貿易需求向好，無論是美國的零售額增速，還是新興國家製造業 PMI 都在上升，支撐歐線集運期貨指數主力合約走高。

中泰期貨金融團隊表示，近期歐線集運期貨指數期貨市場經歷大幅快速上漲，加權指數及所有期貨合約均創新高，市場總持倉量也攀升至今年 1 月中以來高點，市場流動性顯著走強。

不過也有分析人士示警，當前影響航運市場因素錯綜複雜，參與者需要關注多方面因素，隨著 5 月下旬部分船舶集中返航將明顯增加運力供應，屆時或將給運價帶來壓力，投資人不能單純依據傳統航運市場淡、旺季來判斷運價走勢。