中東緊張升溫、美降息機率增 國際油價連三日走漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 16:04

國際油價今 (10) 日連續第 3 天上漲，來到一周高點，主要因為美國就業數據支持聯準會 (Fed) 今年降息可能性、中國本周發佈的經濟數據顯示需求增加以及中東緊張局勢持續升溫。

布蘭特原油期貨價格今日從 100 日移動均線反彈至每桶 84 美元上方，朝周線收漲 1.8% 邁進，美國西德州原油期貨價格接近每桶 80 美元，本周亦有望收高 2.3%。

美國首次請領失業救濟人數上升至去年 8 月來新高，為 Fed 採取寬鬆貨幣政策增添理由，再加上美元周四 (9 日) 下滑，使得以美元計價的大宗商品對多數買家更具有吸引力。此外，由於貿易活動有改善跡象，中國上月石油進口量高於去年。

以色列和哈馬斯之間停止戰鬥的談判沒有任何結果，使人們對中東潛在供應中斷的擔憂仍然存在。

由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產、全球需求強勁以及中東局勢緊張，今年油價仍處高檔，OPEC + 也將於下月開會，決定下半年的產量。

澳盛銀行分析師 Daniel Hynes 和 Soni Kumari 出具研究報告指出，原油市場將繼續受制於 OPEC + 供應政策，持續的減產應會支撐價格，而中國需求持續強勁的跡象，應會為大宗商品市場提供良好支撐。

至於以哈衝突則持續緊張，以色列最新稱即便沒有美國幫助，也將繼續打擊加薩走廊的哈瑪斯，美國總統拜登日前曾稱若以色列對拉法發動地面進攻，將停止向以色列運送攻擊性武器。

巴勒斯坦民眾周四表示，以色列軍隊當天轟炸加薩走廊的拉法市，一名以色列官員更稱與哈瑪斯的停火談判已經結。

隨著衝突持續，其他中東國家參與的可能性增加，尤其是哈瑪斯的主要支持者伊朗，也是主要石油生產國。