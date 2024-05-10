中東緊張升溫、美降息機率增 國際油價連三日走漲
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 16:04
國際油價今 (10) 日連續第 3 天上漲，來到一周高點，主要因為美國就業數據支持聯準會 (Fed) 今年降息可能性、中國本周發佈的經濟數據顯示需求增加以及中東緊張局勢持續升溫。
布蘭特原油期貨價格今日從 100 日移動均線反彈至每桶 84 美元上方，朝周線收漲 1.8% 邁進，美國西德州原油期貨價格接近每桶 80 美元，本周亦有望收高 2.3%。
美國首次請領失業救濟人數上升至去年 8 月來新高，為 Fed 採取寬鬆貨幣政策增添理由，再加上美元周四 (9 日) 下滑，使得以美元計價的大宗商品對多數買家更具有吸引力。此外，由於貿易活動有改善跡象，中國上月石油進口量高於去年。
以色列和哈馬斯之間停止戰鬥的談判沒有任何結果，使人們對中東潛在供應中斷的擔憂仍然存在。
由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產、全球需求強勁以及中東局勢緊張，今年油價仍處高檔，OPEC + 也將於下月開會，決定下半年的產量。
澳盛銀行分析師 Daniel Hynes 和 Soni Kumari 出具研究報告指出，原油市場將繼續受制於 OPEC + 供應政策，持續的減產應會支撐價格，而中國需求持續強勁的跡象，應會為大宗商品市場提供良好支撐。
至於以哈衝突則持續緊張，以色列最新稱即便沒有美國幫助，也將繼續打擊加薩走廊的哈瑪斯，美國總統拜登日前曾稱若以色列對拉法發動地面進攻，將停止向以色列運送攻擊性武器。
巴勒斯坦民眾周四表示，以色列軍隊當天轟炸加薩走廊的拉法市，一名以色列官員更稱與哈瑪斯的停火談判已經結。
隨著衝突持續，其他中東國家參與的可能性增加，尤其是哈瑪斯的主要支持者伊朗，也是主要石油生產國。
花旗分析師表示，以色列欲對拉法發動地面攻擊，加上以色列北部邊境日益緊張的局勢提醒著市場地緣政治風險恐至少持續到今年第二季。
- 標配即頂配 馬上晉級有車族！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇