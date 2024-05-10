烏軍無人機襲擊煉油廠 深入俄羅斯國境1,200公里！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-10 11:21

據《法新社》報導，烏克蘭國防部知情人士周四（9 日）表示，出動無人機深入俄羅斯境內近 1,200 公里，襲擊了一座煉油廠。

烏克蘭國防部消息人士透露，無人機攻擊位於俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國的一座煉油廠，這裡距俄國邊境近 1,200 公里，是一次打破紀錄的襲擊。

消息人士說，這架無人機共飛行了 1,500 公里，這次攻擊由國家安全局策劃。

俄羅斯緊急情況部門周四表示，巴什科爾托斯坦一座煉油廠的一個泵站受損，「沒有火災，也沒有人員傷亡」。當地政府說，無人機襲擊後，煉油廠上空升起煙霧，但煉油廠仍正常運轉。

這次襲擊正值俄羅斯紀念衛國戰爭勝利 79 周年之際，巴什科爾托斯坦共和國領導人哈比羅夫說：「這是企圖破壞節日，我們不打算向挑釁屈服，勝利日快樂！」

另據《今日俄羅斯》（RT）報導，俄羅斯防空部隊周四在多個地區攔截了烏克蘭的無人機。別爾哥羅德地方政府說，有多名平民受傷，也有房屋等基礎設施受損。