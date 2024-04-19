統一推新世代複合商場 最新店型「Par K* Avenue」明開幕

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 19:39

統一 (1216-TW)) 企業團推出最新店型「Par K* Avenue」，由統一超商 (2912-TW)、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成占地近 1500 坪的新世代複合商場。其中，7-ELEVEN Fresh 康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態。

統一企業指出，7-ELEVEN Fresh 康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，提供超過 50 種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五 星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點；更首創全新「星饗 Bar」、「星饗堡」等星級美饌。

統一企業指出，統一超商提升大眾對於超商鮮食期待，同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力、紅酒專區等，有半數以上商品均為統一超商首度引進。

統一企業指出，康是美則以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，繽紛花園主題櫃台映入眼簾，與輕柔藍天白雲呼應，國際美妝保養、香水髮品等美麗商品宛如在花園中恣意展演，提高空間愉悅感，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局，並設置統一企業食品與聖德科斯 專區。