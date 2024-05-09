jpp-KY Q1虧損 提列足額備抵呆帳繼續追款

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-09 19:14

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (9) 日公布第一季財報，稅後淨損 6043 萬元，每股虧損 1.26 元，對此，經寶說明，是針對應收帳款中顯著逾期的客戶，參考國際會計準則規定，採用保守穩健原則予以一次性提列足額備抵呆帳，將持續協商客戶還款，以確保公司權益。

經寶強調，此為公司成立二十幾年來第一次遇到逾期款的狀況，經過與會計師溝通後，決定將不確定因素一次性處理，未來可更專注在業務發展，營運、財務和業務一切正常，不會受此單一事件影響。

經寶進一步說明，應收款同比例增加為正常的營運常態，去年下半年開始伺服器機櫃動能強勁，營業額放大，客戶在授信額度內同比例增加應付款金額，皆按時付款，為正常的銷貨循環，此次逾期款的客戶並非倒閉、財務困難或者終止合作，猜測是暫時性資金周轉的問題，惟收款的不確定性高，基於保守穩健原則下先做一次性的提列，後續有專責小組持續追蹤客戶付款。

隨著國際供應鏈轉移東南亞趨勢，經寶今年在 AI 伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整，將配合客戶於第三季末開始大量出貨。

航太事業方面，經寶今年新增了航太新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並取得 Airbus 集團子公司的合格供應商資格，將有機會進一步達成協議。