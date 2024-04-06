奇異航太調升季度股利250% 股價起飛

鉅亨網編譯許家華 2024-04-06 10:59

奇異航太 (GE Aerospace) (GE-US) 因大幅提高股息 250%，給了投資者大驚喜，周五股價再次大漲 6% 以上。

奇異航太公司宣布，將自 4 月 15 日派發每股 28 美分的季度股利，遠高於先前每股 8 美分的股利，令該股周五大漲 6.05%，收每股 156.30 美元。同日標普 500 指數和那斯達克指數分別上漲 1.11% 和 1.24%。

奇異航太上個月初在紐約舉辦分析師活動，詳細介紹改善和擴大公司商用飛機和國防特許經營權的計畫。除此之外，管理高層也計劃以股利和執行庫藏股的形式將約 75% 的自由現金流返還給股東，因此調升季度股息並非始料未及，儘管市場可能沒料到幅度如此驚人。

奇異航太預計今年產生超過 50 億美元的自由現金流，這意味該公司擁有超過 37 億美元可分配，若派發每股 28 美分的季度股利，將合計派發 3 億美元左右，且維持該季度股利水準對奇異航太來說，應該沒有困難，甚至同時可以增加執行庫藏股。

奇異航太 (GE-US) 自周二 (2 日) 完成與發電業務單位 GE Vernova (GEV-US) 的分拆後，自拆分前每股約莫 140 美元的股價上漲 15 美元以上。

華爾街分析師對該公司的拆分持樂觀看法，也提振了本周稍早的股價。奇異航空的初始價格目標和評級都很有利，迄今該股平均目標價約每股 165 美元，而最高目標為 190 美元。

分析師未來幾日可能會對奇異航太的前景有更多調整以反映分拆，據 FactSet 稱，目前所有估計和目標價尚未調整完畢。

周一拆分前，GE Vernova 每股交易價約 142 美元，而 GE 股東每持有 4 股 GE 股票即可獲得 1 股 Vernova 股票，這意味奇異航太股票在周二早上被下調約莫 35 美元。