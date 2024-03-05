〈M31法說〉兩大因素影響 今年營運謹慎保守看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-05 17:06

矽智財業者 M31(6643-TW) 今 (5) 日召開法說會，總經理張原熏坦言，由於專案時程不可預測性與先進製程設計的複雜性增加，對 2024 年營收成長抱持謹慎態度，且考量研發費用增加的力道，也同樣對今年獲利成長持保守看法。

細分兩大產品線，張原熏指出，M31 去年權利金呈現衰退，主要因與客戶產能利用率高度正相關，從去年第四季到今年第一季來看，有些晶圓廠的稼動率還是沒有這麼出色，預期等到 12/16 奈米 IP 進入量產時，會重拾權利金的營收成長動能。

授權金方面，M31 看好，全球 AI、5G、HPC 與車用電子應用發展，為加快資訊處理效率，將提升高速傳輸介面 IP 需求，推升 IC 設計業者對先進製程 IP 授權的需求，看好授權金價格增長態勢將帶動營收成長。

至於今年費用大增，張原熏補充，整體 IP 產業需求持續熱絡，看到很多可能性，因應產業發展與公司需要，會逐步擴充 IT 人才，今年員工數量增幅會控制在 20% 以內，大概 15-20%。

至於海外研發中心規劃，M31 目前已經有印度據點，也持續挖掘跟不同區域的 IP 公司加強合作的可能性，以滿足更多不同區域的需求。