營收速報 - 太設(2506)4月營收1.43億元年增率高達112.11％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 18:15
今年前4月累計營收為7.05億元，累計年增率98.85%。
最新價為11.9元，近5日股價下跌-11.52%，相關建材營造上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1396 張
- 外資買賣超：+1371 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|1.43億
|112%
|-39%
|24/3
|2.34億
|42%
|58%
|24/2
|1.47億
|185%
|-19%
|24/1
|1.81億
|154%
|-55%
|23/12
|4.02億
|493%
|109%
|23/11
|1.93億
|249%
|32%
太設(2506-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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