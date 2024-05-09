營收速報 - 國化(1713)4月營收4,646萬元年增率高達62.81％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:15
今年前4月累計營收為1.63億元，累計年增率7.57%。
最新價為45.4元，近5日股價下跌-5.41%，相關化學工業下跌-1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+260 張
- 外資買賣超：+255 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|4,646萬
|63%
|28%
|24/3
|3,642萬
|-14%
|1%
|24/2
|3,606萬
|-34%
|-18%
|24/1
|4,412萬
|68%
|6%
|23/12
|4,152萬
|42%
|-12%
|23/11
|4,713萬
|22%
|15%
國化(1713-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為基本化學工業、化學原料批發(零售)業。化妝品製(批)業、國際貿易業。除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務.。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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