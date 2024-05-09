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鉅亨速報

營收速報 - 國化(1713)4月營收4,646萬元年增率高達62.81％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:15

國化(1713-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4,646萬元，年增率62.81%，月增率27.58%。

今年前4月累計營收為1.63億元，累計年增率7.57%。

最新價為45.4元，近5日股價下跌-5.41%，相關化學工業下跌-1.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+260 張
  • 外資買賣超：+255 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 4,646萬 63% 28%
24/3 3,642萬 -14% 1%
24/2 3,606萬 -34% -18%
24/1 4,412萬 68% 6%
23/12 4,152萬 42% -12%
23/11 4,713萬 22% 15%

國化(1713-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為基本化學工業、化學原料批發(零售)業。化妝品製(批)業、國際貿易業。除許可業務外、得經營法令非限制或禁止之業務.。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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