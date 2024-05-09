〈美股達人投資術〉美總統尋求連任年美股平均上漲15% AI、資安及雲端今年可望持續創高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 16:38

過往經驗顯示，美國總統尋求連任當年的美股平均上漲 15%，可說報酬率增長可期。施羅德投資團隊指出，2023 年 9 月以來的股價報酬率，巨型股走勢已出現分歧，未來看好 AI、資安、雲端需求等主題類股，可望延續好表現。

全球股市歷經 2023 年的歡聲雷動，AI 投資笑呵呵後，許多投資人擔心今年的股市表現，施羅德投資團隊說，從歷史數據來看，在股市大漲後的一年進行投資，年報酬率亮眼的例子，比比皆是。自 2002 年以來至今，若以 3 年度為一組，全球股指數大漲的次一年度報酬表現，有高達 5 次亮眼報酬率，因此可推論，即便是 2023(去) 年全球股指數上漲達 22.8%，今年依舊可望正向看待。

惟面對美國抗通膨成效不彰，降息拖拖拉拉，投資人對股匯債市各類投資逐漸失去信心，在這種情況下，究竟可以投資什麼資產可以讓讓投資人稍微安心點？

施羅德 (環) 環球收益成長基金產品經理蔡宛庭提出三個觀察，佐證延續多頭行情。首先，基本面支持，2024 全球企業獲利預期成長約 10%，正面數據對股債表現有支撐，再者，今年降息的性質屬於預防性降息，而非危機式降息，預防性降息是為了避免金融環境過於緊縮，依據歷史經驗，預防式緩降息有利於股債後市，第三，美大選年通常有利股市表現，過往經驗顯示，美國總統尋求連任當年的美股平均上漲 15%，可說報酬率增長可期。

基金投組優勢 可轉債 + 股比重長期約 7 成 看好 AI、資安、雲端主題

蔡宛庭進一步說明，股市有撐，債市表現不俗，本基金投資組合的全球非投資等級債，平均殖利率為 7.2%，新興市場當地債來到 10.5%，較特別的是巨災債券，貢獻 11.9% 殖利率，因應風險性資產仍偏看多，目前投組規劃可轉債與股票合計配置約七成。

若從主題選股來說，蔡宛庭解釋，考量 2023 年 9 月以來的股價報酬率，巨型股走勢已出現分歧，不是科技七巨頭今年都可以表現突出，施羅德投資團隊看好 AI、資安、雲端需求等，巨型股漲高後，接下來的選股要由主題驅動，有 AI 或雲端題材的，才可望延續好表現，本基金投組的科技次產業，包括半導體設備、晶片設計、製造及資安軟體、雲端運算相關企業 **。