〈熱門股〉南寶Q1營收創同期高 股價再衝新天價

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-13 11:16

南寶樹酯 (4766-TW)3 月營收 18.9 億元，月增 51.9%、年增 4.6%；第一季營收 49.9 億，年增 10.2%，創同期新高，周五股價登上 364.5 元， 再改寫新天價，收盤上漲 3.5%，來到 351 元，周漲 9.7%。

南寶說明，運動品牌客戶庫存水位逐漸恢復到較健康的水位、需求緩步回溫，將持續投入研發及耕耘客戶與新應用領域，除鞋材領域的創新之外，也積極把握軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等的成長機會。

鞋材接著劑業務方面，南寶表示，近期更多國際品牌開始以指定策略供應商的方式，來建立中長期發展夥伴關係，也因此有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，期盼進一步優化產品結構與強化市場地位。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶指出，持續著重高毛利產品，調整產品結構，投入研發高階應用與增進產品效能，並積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等。