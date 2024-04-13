〈熱門股〉南寶Q1營收創同期高 股價再衝新天價
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-13 11:16
南寶樹酯 (4766-TW)3 月營收 18.9 億元，月增 51.9%、年增 4.6%；第一季營收 49.9 億，年增 10.2%，創同期新高，周五股價登上 364.5 元， 再改寫新天價，收盤上漲 3.5%，來到 351 元，周漲 9.7%。
南寶說明，運動品牌客戶庫存水位逐漸恢復到較健康的水位、需求緩步回溫，將持續投入研發及耕耘客戶與新應用領域，除鞋材領域的創新之外，也積極把握軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等的成長機會。
鞋材接著劑業務方面，南寶表示，近期更多國際品牌開始以指定策略供應商的方式，來建立中長期發展夥伴關係，也因此有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，期盼進一步優化產品結構與強化市場地位。
至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶指出，持續著重高毛利產品，調整產品結構，投入研發高階應用與增進產品效能，並積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等。
整體來看，南寶認為，在鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年展望皆目標成長，期待今年整體營收重拾成長，持續著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率。
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