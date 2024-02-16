南寶碳纖打入摺疊機供應鏈 多家陸系品牌訂單到手營運添柴火
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-16 10:29
南寶 (4766-TW) 碳纖應用報捷，公司表示，已拿下多家陸系品牌摺疊手機機殼訂單，預計下半年開始出貨，將成為一大營運新動能，加上鞋材、黏著劑等需求復甦，法人看好，南寶今年營收可望重返 2022 年 220 億元新高水準。
南寶近年積極布局碳纖應用，除了去年收購中國常熟裕博 70% 股權外，也積極調整製程，並開發出熱固可塑碳纖板產品。南寶說明，有別於傳統預浸碳纖布，熱固可塑碳纖板可做到標準化、大量生產。
因此，南寶碳纖材也被多家陸系品牌廠採用，導入新一代摺疊手機碳纖機殼，南寶表示，目前已經通過認證，雷雕機設備陸續進駐裝機試產，預計下半年開始放量出貨，將成為營運新動能。
另外，在鞋材、接著劑方面，南寶表示，目前下游客戶庫存去化陸續告一段落，回到正常水準，加上全球經濟逐步復甦帶動各產業應用回溫，ASP 也維持一定的水準，其中，鞋材營收已經回到 8 億元之上，預計後續整體營運持續好轉。
法人認為，南寶今年在併購效益完全顯現，以及鞋材、接著劑等二大應用回溫，碳纖應用邁大步，全年營收可望有高個位數成長，將重返 2022 年 220 億元的新高水準。南寶 1 月營收 18.56 億元，月增 3.9%、年增 56%。
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