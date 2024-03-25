華新科每股擬配息2.15元 將公開收購轉投資雙信電機股權

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-25 19:52

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (25) 日晚間公告，每股擬配息 2.15 元；另外，華新科也代子公司釜屋電機株式會社公告，將以每股現金 480 日圓，公開收購轉投資的雙信電機株式會社股權。

華新科及釜屋電機目前合計持有雙信電機 50.08% 股權，此次將收購剩下的股權，目標使雙信電機成為釜屋電機 100% 全資子公司，公開收購期間自 2024 年 3 月 26 日起至年 5 月 9 日止。

華新科表示，透過此次收購，能藉此加強集團內的資源整合及決策效率、提升雙方的競爭優勢及持續成長，本次收購全數以現金為對價，資金來源為釜屋電機自有資金及借款。

雙信電機為電子元件製造商，成立於 1938 年，主要業務為電力電子及資訊和資訊通信產品的研發、製造與銷售，主要產品為電容、濾波器、EMC 保護元件等，產品廣泛應用於工業設備領域和資訊通訊領域中。