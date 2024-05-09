營收速報 - 群益證(6005)4月營收12.83億元年增率高達67.79％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 14:15
今年前4月累計營收為52.95億元，累計年增率67.79%。
最新價為23.75元，近5日股價下跌-3.01%，相關金融保險上漲2.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15114 張
- 外資買賣超：+21028 張
- 投信買賣超：-5921 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|12.83億
|68%
|-18%
|24/3
|15.59億
|45%
|27%
|24/2
|12.27億
|35%
|0%
|24/1
|12.26億
|45%
|-13%
|23/12
|14.02億
|69%
|9%
|23/11
|12.84億
|18%
|42%
群益證(6005-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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