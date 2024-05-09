營收速報 - 杏國(4192)4月營收331萬元年增率高達230.47％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 14:15
今年前4月累計營收為769萬元，累計年增率230.47%。
最新價為46.85元，近5日股價下跌-0.96%，相關生技醫療股價指數上漲0.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|331萬
|230%
|75%
|24/3
|189萬
|26%
|117%
|24/2
|87萬
|-14%
|-46%
|24/1
|161萬
|37%
|-24%
|23/12
|213萬
|26%
|-1%
|23/11
|215萬
|28%
|14%
杏國(4192-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為A.食品顧問業 B.藥品檢驗業 C.生物技術服務業 D.西藥批發業。E.智慧財產權業 F.除許可業務外，經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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