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鉅亨速報

營收速報 - 杏國(4192)4月營收331萬元年增率高達230.47％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 14:15

杏國(4192-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣331萬元，年增率230.47%，月增率74.66%。

今年前4月累計營收為769萬元，累計年增率230.47%。

最新價為46.85元，近5日股價下跌-0.96%，相關生技醫療股價指數上漲0.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 331萬 230% 75%
24/3 189萬 26% 117%
24/2 87萬 -14% -46%
24/1 161萬 37% -24%
23/12 213萬 26% -1%
23/11 215萬 28% 14%

杏國(4192-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為A.食品顧問業 B.藥品檢驗業 C.生物技術服務業 D.西藥批發業。E.智慧財產權業 F.除許可業務外，經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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