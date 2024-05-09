美國國防部長證實 上周停止向以色列運送一批彈藥

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:20

在以色列在加薩南部城市拉法展開新行動之際，美國防長奧斯汀周三（8 日）證實，已暫停向以色列運送武器，他說暫停的是一個批次的軍事援助。

奧斯汀在美國參議院撥款委員會聽證會上表示，上周暫停運送一批彈藥去以色列，包括 1,800 枚 900 公斤炸彈，以及 1,700 枚重 225 公斤的炸彈。

奧斯汀說：「我方沒有做出任何決定，按下的是暫停鍵。」他指出，暫停的是一個批次的武器，美國政府正在評估向以色列提供的軍事援助。

奧斯汀重申美方對以色列國安及有權自衛的承諾，但他也強調，希望見到以色列採取措施，保護加薩平民，以及進行更精準的軍事行動。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，不相信美國會停止向以色列供應武器，但爾登稱華府暫停部分武器運送的決定令人失望。

以色列總理尼坦雅胡表示，「無論是否達成停戰協議」，都會繼續執行拉法行動。