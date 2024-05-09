〈5月報稅季〉5家銀行稅季優利貸款方案一次看 申辦前留意契約

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 11:55

5 月報稅季，民眾短期資金需求大增，各家銀行推出多元繳稅優惠專案，提供客戶自行選擇、彈性運用，不過，貸款方案千百萬種，金融比較平台 Money101 提醒消費者，申辦信貸若只比較利率高低，容易忽略其他規費支出及綁約條款，申辦前建議多留意契約，若有提前清償罰鍰就得多負擔 3-4% 不等達約金。

若有資金需求者，不妨參考稅季優利貸款方案：

一、滙豐銀行

滙豐銀行祭出稅季減壓專案，超低首期利率 0.01%，第二期起貸款利率 2.54%~15.99% 機動計息，限定通路申辦享開辦費 0 元起，且符合條件最優享攜帶式藍牙喇叭或宜睿即享券 6000 元二擇一，核貸後最快 1 小時撥款。

二、永豐銀行

永豐銀行搶攻貸款高峰，數時貸手續費 0 元起、首期固定利率 0.01%，第二期起為機動利率 2.4%~14.99%，指定通路申辦符合條件再享宜睿 2000 元即享券。

三、中國信託

中國信託 Online 貸祭出首期年利率 0.01%，以貸款金額 30 萬元試算，第 2 期起年利率 2.90% 起，開辦費 3,000 元、貸款 84 期為例，最低每月還款額約 3,573 元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申貸。指定通路申辦符合條件撥貸即贈 2000 元電子禮券。

四、台北富邦

台北富邦銀行 Money101 通路限定專案，提供首期年利率 0.01%，優惠免手續費，最高可貸 500 萬元，若以貸款金額 10 萬元試算、36 期還款期為例，最低每月還款額約 2778 元，提供急需小額資金參考。

五、凱基銀行

凱基銀行 Money101 信貸專案祭出一段式利率 1.98% 起，指定通路申辦開辦費最低 0 元起，最高可貸 800 萬元，活動期間內申辦且符合條件撥貸即贈 2000 元電子禮券。