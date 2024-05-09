燦星旅深耕在地旅遊版圖 開桃園分公司 將插旗新北

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-09 11:17

燦星旅遊 (2719-TW) 桃園分公司今 (9) 日開幕，燦星旅總經理殳蓁蓁表示，目前燦星旅六都分公司已逐步完成階段布局，下一站將插旗新北市，並持續尋找適合的據點，深入在地經營。

殳蓁蓁說，在六都分公司已逐步完成階段布局，包括台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄和離島澎湖分公司共 7 家，下一站是新北市，將持續尋找適合的據點，來提供更多元服務，並期望能與同業一起深入當地。

桃園區人口約 47.2 萬人，是桃竹苗地區人口最多、人口密度最高的行政區，也是全台人口第二多的鄉鎮市區 (僅次於新北市板橋區)，燦星旅看好在桃園的營運發展潛力。

燦星旅目前北出 (桃園機場) 包機直飛日本高知、秋田和泰國普吉島，也與航空公司爭取包括日本新潟 (虎航)、韓國首爾 (韓亞航空 / 長榮航空)、濟州島 (濟州航空)，馬新 (長榮航空)、曼谷 (泰國航空) 等更多目的地機位。