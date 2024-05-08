與長安合作有望8月前敲定 華為持續為子公司「引望」找投資夥伴

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:01

繼去年 11 月底與華為簽署合作備忘錄後，中國汽車大廠長安周二 (7 日) 說，正積極推進與華為的投資合作專案，該車廠已完成專案涉及的財務、法務、業務與技術盡職調查，雙方正在就交易關鍵條款進行進一步協商。

中國《21 世紀經濟報道》報導，鑑於專案重大性、複雜性及交易各方推進內部程式的需要，專案較備忘錄在進度的預估上有一定落後，根據最新項目進展，長安汽車預計不晚於今年 8 月簽訂最終交易文件。

事實上，上述時間比原來的交易達成時間慢了 3 個月。去年 11 月，華為和長安汽車發佈公告，華為擬將智慧汽車解決方案業務的核心技術和資源整合至與長安汽車合資成立的公司，長安汽車也有意投資該公司，當時雙方打算在備忘錄簽署之日後半年內簽署最終交易文件。

長安汽車董事長朱華榮在談及投資華為車 BU 時說，根據雙方協定，華為承諾不從事整車業務，不從事新公司裡面的業務。

今年 1 月，華為已完成子公司的註冊，名稱為深圳引望智慧技術有限公司 (下稱「引望」)，由華為全資持股，其業務範圍主要包括汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧汽車數位平臺、智慧車雲、AR-HUD 與智慧車燈等，具體業務範圍則以跟長安汽車的最終交易文件為準。引望也已在 3 月於上海、杭州、東莞、南京、蘇州等地成立子公司。

分析人士指出，引望有望將裝載華為車 BU 技術和資源，後續將成為一個股權多元的技術開放平台，這也代表長安汽車只是首個打算合作的主機廠，後續可能有更多汽車公司參與。

華為智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東曾透露，華為車 BU 業務走向獨立運營並引入投資後，長安率先參與合作，新公司已向賽力斯、奇瑞、北汽、江淮發出股權開放邀請，並希望中國一汽集團等有實力車企加入。

東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理尤崢表示，正聯合一汽積極推進參股華為智慧汽車解決方案業務事宜，下月料將有初步結論，廣汽集團高層人士也透露會綜合考慮是否入股，很願意繼續和華為合作，也認同華為的技術，接下來願意和華為保持更大的空間合作。

分析師指出，由於華為智慧汽車解決方案的優渥性、華為獨特的企業文化以及對行業話語權的強勢追求，導致至今各大車企在選擇智慧化技術的線路跟合作物件時，對華為心存忌憚，涉及到所謂的「靈魂」爭奪。

但另一方面，若沒有更多車企選用華為智慧汽車解決方案，華為就很難在數年內回收巨額投資，且任何技術解決方案都會隨時間延後，導致技術先進性邊際效應遞減，隨時可能有別家更先進的技術方案創新出來。

因此，拆分車 BU 業務對華為既能減輕財務負擔、也可讓整車車廠消除疑慮，同時華為繼續掌握研發技術和智選車業務，也能留下更大的發展空間。

上月北京車展開幕前一天，華為車 BU 發佈智能駕駛新品牌「乾崑」與首批七家合作車企，其中東風旗下的嵐圖和猛士品牌採用乾崑智駕的車款將在今年內上市，長安旗下深藍和阿維塔、廣汽傳祺、北汽的極狐和享界、賽力斯問界、奇瑞智界、江淮旗下新品牌，共有十款戰略車款上市。

實現獲利是獨立後的華為車 BU 的重要目標之一，華為車 BU 執行長靳玉志對此表示不擔心獲利問題，智駕的方向是對的，獲利是遲早的，哪一年並不重要。