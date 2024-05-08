榮景不再！瑞士名錶買氣暴跌 連「一哥」勞力士也示警

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:17

瑞士頂級名錶勞力士 (Rolex) 執行長 Jean-Frédéric Dufour 上月在日內瓦鐘錶與奇蹟高級鐘錶展（Watches and Wonders Geneva）受訪時表示，將奢華手錶視為投資標的已是極具風險的行為，這一言論反映出瑞士手錶行業正顯現頹勢。

去年瑞士手錶出口額年增率達 7.6%，銷售額達到創紀錄的 267 億瑞士法郎，但緊接著就迎來了迅速的大降溫，根據瑞士鐘錶行業聯合會最新發佈的數據，今年 3 月瑞士手錶出口額年減 16% 至 20 億瑞士法郎，出貨量也下跌 25% 至 110 萬只，2 月出口額也年減 3.8% 至 21.55 億瑞士法郎，即使 1 月年增 3.1% 至 19 億瑞士法郎。

今年這波頹勢中，中國市場尤其明顯，瑞士手錶 3 月在最大市場美國出口額年減 6.5%，但在第二、三大市場中國跟香港的出口額分別大幅年減 42% 和 44%，2 月在陸港兩地的出口額也分別年減 25.4% 和 19%。

公開數據統計，瑞士手錶出口數量在 2011 年達到 2975 萬件只的高點，但之後開始下降，2020 年跌到 1378 萬只，跌幅超過 50%，隨後幾年雖有所反彈，但仍僅及高峰時一半的水準。

但瑞士手錶的出口金額卻呈現一個穩步上升的曲線，從 2010 年的 162 億瑞士法郎，攀升至去年 267 億瑞士法郎。

這種量價背道而馳的原因，是瑞士手錶行業堅定地認為只有高端高端再高端，才能讓自己傳統機械表徹底與智慧手表作出區隔。

於是，瑞士手錶商靠著不斷漲價，把一個消費品硬生生漲成奢侈品，例如勞力士在 1954 年推出的潛水腕錶時，官方定價僅幾百美元，但經過無數次漲價，今天幾乎入手價要在 10 萬人民幣左右，如此也讓在新年首日全球統一調價，幾乎變成勞力士的一個傳統。去年百達翡麗、歐米茄、浪琴漲價至少兩次，漲幅超過 10%。

根據摩根士丹利的研究報告，在近 5 年瑞士手錶品牌銷量榜中，奢侈級別越來越高。

事實也證明漲價效果良好，去年光勞力士一個品牌的銷售額就達到 115 億美元左右，另有 6 個瑞士手錶品牌銷售額超過百億人民幣。

但在如今中國民眾消費習慣改變，以及全球政治經濟文化的演變過程中，這種帶有奢侈品屬性的「類珠寶商品」已逐漸失寵。

逾半瑞士鍾錶公司高管預估，今年中國手錶市場將出現下滑或停滯。根據中國海關總署數據，今年首季瑞士手錶進口額已迅速回落到 2021 年前的水準。

中國曾在 2020 年短暫獲得瑞士手錶最大出口地稱號，但在過去三年，美國連年成為瑞士手錶的最大消費地。

根據貝恩公司發佈的《2023 年全球奢侈品報告》，到 2030 年，中國消費者料將為個人奢侈品市場貢獻 35% 到 40% 的銷售額，但當中多少是名錶貢獻仍是問號。

報告指出，影響銷售額的最大因素來自名錶客群的世代變化，隨著 Z 世代步入消費主力圈，加上千禧世代甚至成為消費新生代，名錶文化對這些伴隨電子產品成長起來的一代的影響日漸式微。

此外，目前中國已進入性價比消費時代，Swatch 集團執行長 Nick Hayek 近期受訪時明確表示，中國消費者對奢侈品的價格越發敏感。名錶在失去計時屬性及頻繁漲價後，已離「性價比」三個字相當的遠。在講究實用性的中國，這意味著越來越多的人將放棄消費。