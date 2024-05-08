批准ETF上市、對加密貨幣態度開放 香港迅速崛起成為全球數位貨幣中心

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-08 12:46

香港上月底成為全球第二個批准加密貨幣現貨 ETF 的市場，在美國對數位貨幣企業加強監管的背景下，香港正迅速成為全球數位貨幣的中心，許多創業公司與投資人開始將目光投入對加密資產持開放態度的地方。

除比特幣外，香港同時容許以太幣現貨 ETF 上市，為全球首例，並為香港散戶開啟了一條投資加密貨幣的方便之門。

去年 4 月在香港舉行的 Web3 節吸引逾 5 萬名參與者，成為有史以來規模最大的一次，包括美國在內西方國家的參與者尤為踴躍。該活動進一步確認香港作為一個對數位貨幣友好的金融中心地位。

去年 6 月，香港政府將散戶參與數位貨幣交易合法化，並推出一系列監管措施，包括對穩定幣發行的沙盒測試以及對數位貨幣交易平臺的許可制度。

香港的數位貨幣地位在全球市場中持續上升，數位資產託管機構 First Digital Trust 在香港發行的 FDUSD 快速增長，已成為全球第四大穩定幣。

香港的做法跟美國嚴格看待數位貨幣企業形成鮮明對比。全球支付公司 Unlimit 數位貨幣負責人在評價美國證交會（SEC）政策時表示，SEC 名聲不佳，他們提供的是一種保障，但對於需要申請的許可證並不明確，並可能會拒絕申請。

Chainlink 共同創辦人 Sergey Nazarov 說，該公司正在討論為香港主要金融基礎設施提供技術支援。香港對穩定幣和數位資產的監管意味著，當地可成為一個資產跟支付在受監管系統中可靠運行的地方。

TON 基金會總裁 Steve Yun 也表示，香港正努力建立一個非常全面的框架，並稱香港擁有巨大的競爭優勢。