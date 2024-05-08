阻貶效應！韓外匯存底降幅逾一年半之最 韓元劇貶令韓出口商頭很大

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-08 10:00

南韓 4 月外匯存底減少 60 億美元，創 19 個來最大降幅紀錄，主要因為南韓央行 (BOK) 將美元投入市場阻貶韓元，但即使外匯存底降至今年最低水位，但 BOK 表示有足夠的子彈來應對外部衝擊。

BOK 周二 (7 日) 表示，外匯存底縮水原因是採取市場穩定措施，包括利用與南韓退休基金的貨幣互換額度，以及金融機構外匯存款減少和非美元資產換算價值下降。

一位央行官員指出，目前外匯存底佔南韓國內生產毛額 (GDP) 的 25%，超過經濟合作組織(OECD)2020 年平均值 17.5%，是全球第九高，足以應付外部衝擊。

今年以來，韓元兌美元 (USDKRW) 匯率累計走貶逾 5%，是表現最差的亞洲貨幣之一，貶幅僅次於日元和泰銖。

在 4 月中旬，韓元匯率一度貶破 1400 大關，為 2022 年底以來首見，令南韓決策官員感到震驚，並促使當局發出防止匯率過度波動的嚴厲警告。

在韓元跌破重要心理關卡後，南韓外匯管理部門第一時間表達積極干預韓元貶值的意向，企劃財政部和 BOK 均發佈公告聯手進行口頭干預。南韓財長崔相穆上月也在跟日本財務大臣鈴木俊一的會面中，共同表達對近期本幣貶值的嚴重關切，並警告將採取適當措施應對任何劇烈波動。

不少業內人士表示，相較於日本，南韓對本國貨幣貶值恐更感著急。

總部位於首爾的 Daeil Special Steel 執行長 Lee Eui-hyun 表示，一種恐懼感正向他襲來，由於當前韓元走低，Daeil 需要為價格更高的進口商品買單，同時還面臨著來自競爭對手的降價壓力。

代表南韓最大企業的遊說團體南韓產業聯合會副會長 Lee Sang-ho 說，雖然三星電子等大型企業因其市場主導地位而被視為能從韓元走貶中獲益，但韓元最近貶至 1400 讓這些大企業也感到意外。

南韓經濟研究院資深研究員 Cho Gyeong Lyeob 表示，正在海外借錢擴建設施的企業集團以及鋼鐵、化工、能源進口商和航空公司尤其受到影響。韓元疲軟的負面影響要大於正面影響。

南韓中小企業聯合會的 Lim Kyung-min 表示，出口商也是進口商。自新冠疫情大流行以來，能源和原物料價格漲幅尤其明顯。

Eugene Investment 經濟學家 Lee Jung-hoon 也指出，數據顯示韓元雖走疲，南韓出口未出現任何成長跡象。