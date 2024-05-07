營收速報 - 彬台(3379)4月營收5,603.00萬元年增率高達203.7％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15
今年前4月累計營收為1.35億元，累計年增率203.7%。
最新價為14.65元，近5日股價下跌-0.35%，相關電機機械股價指數上漲1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|56,030
|203.7%
|65.45%
|2024/3
|33,866
|0.35%
|47.12%
|2024/2
|23,020
|9.89%
|6.64%
|2024/1
|21,586
|-27.2%
|-82.56%
|2023/12
|123,774
|45.36%
|9%
|2023/11
|113,556
|19.14%
|361.08%
彬台(3379-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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