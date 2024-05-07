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鉅亨速報

營收速報 - 矽統(2363)4月營收1,650.60萬元年增率高達41.51％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15

矽統(2363-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1,650.60萬元，年增率41.51%，月增率29.79%。

今年前4月累計營收為5,079.90萬元，累計年增率41.51%。

最新價為55元，近5日股價下跌-6.95%，相關半導體業下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-11276 張
  • 外資買賣超：-10379 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-897 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 16,506 41.51% 29.79%
2024/3 12,717 -20.2% 52.83%
2024/2 8,321 -12.37% -37.22%
2024/1 13,255 70.04% 26.36%
2023/12 10,490 -49.09% -12.64%
2023/11 12,008 4.04% -5.21%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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