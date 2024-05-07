營收速報 - 矽統(2363)4月營收1,650.60萬元年增率高達41.51％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15
今年前4月累計營收為5,079.90萬元，累計年增率41.51%。
最新價為55元，近5日股價下跌-6.95%，相關半導體業下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11276 張
- 外資買賣超：-10379 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-897 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|16,506
|41.51%
|29.79%
|2024/3
|12,717
|-20.2%
|52.83%
|2024/2
|8,321
|-12.37%
|-37.22%
|2024/1
|13,255
|70.04%
|26.36%
|2023/12
|10,490
|-49.09%
|-12.64%
|2023/11
|12,008
|4.04%
|-5.21%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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