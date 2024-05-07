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鉅亨速報

營收速報 - 東和(1414)4月營收5,086.00萬元年增率高達32.23％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15

東和(1414-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5,086.00萬元，年增率32.23%，月增率-6.55%。

今年前4月累計營收為1.91億元，累計年增率32.23%。

最新價為19.7元，近5日股價下跌-4.06%，相關紡織纖維下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+267 張
  • 外資買賣超：+246 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 50,860 32.23% -6.55%
2024/3 54,426 -1.42% 40%
2024/2 38,876 -20.37% -16.97%
2024/1 46,819 33.05% -2.29%
2023/12 47,917 -1.61% -5.78%
2023/11 50,856 11.84% 10.4%

東和(1414-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為天然纖維紡織及其加工業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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