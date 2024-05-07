營收速報 - 東和(1414)4月營收5,086.00萬元年增率高達32.23％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 17:15
今年前4月累計營收為1.91億元，累計年增率32.23%。
最新價為19.7元，近5日股價下跌-4.06%，相關紡織纖維下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+267 張
- 外資買賣超：+246 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|50,860
|32.23%
|-6.55%
|2024/3
|54,426
|-1.42%
|40%
|2024/2
|38,876
|-20.37%
|-16.97%
|2024/1
|46,819
|33.05%
|-2.29%
|2023/12
|47,917
|-1.61%
|-5.78%
|2023/11
|50,856
|11.84%
|10.4%
東和(1414-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為天然纖維紡織及其加工業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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