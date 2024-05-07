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鉅亨速報

營收速報 - 瑞智(4532)4月營收20.54億元年增率高達52.85％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15

瑞智(4532-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣20.54億元，年增率52.85%，月增率6.09%。

今年前4月累計營收為69.87億元，累計年增率52.85%。

最新價為28.2元，近5日股價下跌-3.74%，相關電機機械下跌-3.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2126 張
  • 外資買賣超：-1856 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-270 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 2,054,113 52.85% 6.09%
2024/3 1,936,222 35.34% 45.8%
2024/2 1,327,957 0.87% -20.43%
2024/1 1,668,835 47.26% -0.18%
2023/12 1,671,793 19.82% 11.33%
2023/11 1,501,615 24.87% 22.61%

瑞智(4532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為其他機械製造業(壓縮機、機械零組件)。發電、輸電、配電機械製造業。電器製造業、製造輸出業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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