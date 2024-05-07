營收速報 - 瑞智(4532)4月營收20.54億元年增率高達52.85％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15
今年前4月累計營收為69.87億元，累計年增率52.85%。
最新價為28.2元，近5日股價下跌-3.74%，相關電機機械下跌-3.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2126 張
- 外資買賣超：-1856 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-270 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|2,054,113
|52.85%
|6.09%
|2024/3
|1,936,222
|35.34%
|45.8%
|2024/2
|1,327,957
|0.87%
|-20.43%
|2024/1
|1,668,835
|47.26%
|-0.18%
|2023/12
|1,671,793
|19.82%
|11.33%
|2023/11
|1,501,615
|24.87%
|22.61%
瑞智(4532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為其他機械製造業(壓縮機、機械零組件)。發電、輸電、配電機械製造業。電器製造業、製造輸出業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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