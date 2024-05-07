營收速報 - 大山(1615)4月營收5.79億元年增率高達86.59％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15
今年前4月累計營收為18.81億元，累計年增率86.59%。
最新價為65.4元，近5日股價上漲1.71%，相關電器電纜下跌-3.31%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-641 張
- 外資買賣超：-638 張
- 投信買賣超：+7 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|578,534
|86.59%
|3.56%
|2024/3
|558,655
|-1.25%
|24.29%
|2024/2
|449,479
|52.77%
|52.88%
|2024/1
|294,015
|41.8%
|-49.03%
|2023/12
|576,895
|9.04%
|31.92%
|2023/11
|437,319
|8.32%
|1.77%
大山(1615-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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