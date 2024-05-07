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鉅亨速報

營收速報 - 大山(1615)4月營收5.79億元年增率高達86.59％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15

大山(1615-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5.79億元，年增率86.59%，月增率3.56%。

今年前4月累計營收為18.81億元，累計年增率86.59%。

最新價為65.4元，近5日股價上漲1.71%，相關電器電纜下跌-3.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-641 張
  • 外資買賣超：-638 張
  • 投信買賣超：+7 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 578,534 86.59% 3.56%
2024/3 558,655 -1.25% 24.29%
2024/2 449,479 52.77% 52.88%
2024/1 294,015 41.8% -49.03%
2023/12 576,895 9.04% 31.92%
2023/11 437,319 8.32% 1.77%

大山(1615-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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