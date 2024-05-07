營收速報 - 宏泰(1612)4月營收6.77億元年增率高達57.14％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15
今年前4月累計營收為21.35億元，累計年增率57.14%。
最新價為38.3元，近5日股價下跌-2.18%，相關電器電纜下跌-3.31%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1838 張
- 外資買賣超：-1812 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-26 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|677,215
|57.14%
|5.42%
|2024/1
|405,580
|-6.63%
|-46.26%
|2023/12
|754,770
|13.65%
|45.54%
|2023/11
|518,582
|-15.2%
|9.61%
|2023/10
|473,115
|-11.21%
|3.01%
|2023/9
|459,278
|-13.76%
|-32.26%
宏泰(1612-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。太陽能電纜及通信線纜之製造與銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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