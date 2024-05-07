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鉅亨速報

營收速報 - 宏泰(1612)4月營收6.77億元年增率高達57.14％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15

宏泰(1612-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6.77億元，年增率57.14%，月增率5.42%。

今年前4月累計營收為21.35億元，累計年增率57.14%。

最新價為38.3元，近5日股價下跌-2.18%，相關電器電纜下跌-3.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1838 張
  • 外資買賣超：-1812 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 677,215 57.14% 5.42%
2024/1 405,580 -6.63% -46.26%
2023/12 754,770 13.65% 45.54%
2023/11 518,582 -15.2% 9.61%
2023/10 473,115 -11.21% 3.01%
2023/9 459,278 -13.76% -32.26%

宏泰(1612-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。太陽能電纜及通信線纜之製造與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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