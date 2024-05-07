營收速報 - 台化(1326)4月營收321.47億元年增率高達26.02％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 14:15
今年前4月累計營收為1,160.89億元，累計年增率26.02%。
最新價為56.3元，近5日股價上漲1.25%，相關塑膠工業上漲0.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4994 張
- 外資買賣超：+4387 張
- 投信買賣超：+47 張
- 自營商買賣超：+560 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|32,147,249
|26.02%
|6.88%
|2024/3
|30,076,914
|2.18%
|17.12%
|2024/2
|25,679,379
|-8.35%
|-8.89%
|2024/1
|28,185,400
|10.2%
|-1.77%
|2023/12
|28,694,019
|-0.48%
|-0.15%
|2023/11
|28,737,570
|7.66%
|-4.74%
台化(1326-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯、。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS、嫘縈棉、。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇