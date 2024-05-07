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鉅亨速報

營收速報 - 台化(1326)4月營收321.47億元年增率高達26.02％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 14:15

台化(1326-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣321.47億元，年增率26.02%，月增率6.88%。

今年前4月累計營收為1,160.89億元，累計年增率26.02%。

最新價為56.3元，近5日股價上漲1.25%，相關塑膠工業上漲0.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4994 張
  • 外資買賣超：+4387 張
  • 投信買賣超：+47 張
  • 自營商買賣超：+560 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 32,147,249 26.02% 6.88%
2024/3 30,076,914 2.18% 17.12%
2024/2 25,679,379 -8.35% -8.89%
2024/1 28,185,400 10.2% -1.77%
2023/12 28,694,019 -0.48% -0.15%
2023/11 28,737,570 7.66% -4.74%

台化(1326-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯、。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS、嫘縈棉、。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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