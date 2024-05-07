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鉅亨速報

營收速報 - 豐藝(6189)4月營收36.35億元年增率高達73.66％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 14:15

豐藝(6189-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣36.35億元，年增率73.66%，月增率-22.19%。

今年前4月累計營收為149.94億元，累計年增率73.66%。

最新價為90元，近5日股價上漲2.39%，相關電子通路上漲4.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1585 張
  • 外資買賣超：+845 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：+748 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 3,635,281 73.66% -22.19%
2024/3 4,671,778 88.73% 86.77%
2024/2 2,501,391 1.02% -40.23%
2024/1 4,185,357 112.53% 78.65%
2023/12 2,342,762 24.98% -9.97%
2023/11 2,602,185 25.57% 2.17%

豐藝(6189-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之代理經銷及面板模組之研發及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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