營收速報 - 豐藝(6189)4月營收36.35億元年增率高達73.66％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 14:15
今年前4月累計營收為149.94億元，累計年增率73.66%。
最新價為90元，近5日股價上漲2.39%，相關電子通路上漲4.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1585 張
- 外資買賣超：+845 張
- 投信買賣超：-8 張
- 自營商買賣超：+748 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|3,635,281
|73.66%
|-22.19%
|2024/3
|4,671,778
|88.73%
|86.77%
|2024/2
|2,501,391
|1.02%
|-40.23%
|2024/1
|4,185,357
|112.53%
|78.65%
|2023/12
|2,342,762
|24.98%
|-9.97%
|2023/11
|2,602,185
|25.57%
|2.17%
豐藝(6189-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之代理經銷及面板模組之研發及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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