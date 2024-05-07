AI概念股仍是成交重心？鴻海股價續創新高的關鍵？盤勢熱點一文速看
鉅亨研報 2024-05-07 12:00
1.VIX 恐慌指數跌至半年線以下、美債殖利率下滑，美股 (4) 日四大指數齊揚，科技股表現亮眼。
2. 台股 (6) 日開高走高，鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW) 領軍上攻，數位雲端、金融族群買盤點火，指數一度站上 20639.9 點，隨著盤中賣壓出籠漲幅收斂，指數大漲 192.99 點，收 20523.31 點。櫃買指數開高走低，終場上漲 0.8 點收 250.79 點。
3.AI 概念扮成交重心，由鴻海 (2317) 領銜大漲，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 強漲約 2％，散熱族群則陷入整理奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 今日都開高走低。
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