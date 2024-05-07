〈焦點股〉線纜股帶頭衝 華榮Q1營收年增5% 股價漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 12:48
電線電纜廠華榮 (1608-TW) 今年第一季營收達 26.21 億元，年增約 5%，激勵今 (7) 日股價漲逾半根停板，最高來到 36.5 元，力拚站回 5 日線，成交爆量超過 2 萬張。
華榮今天早盤以 34.2 元開高走高，並於午盤衝上 36.5 元，漲逾半根停板。觀察三大法人近日籌碼動態，法人上周連 2 賣後，昨 (6) 日轉為買方，昨天三大法人合計買超華榮 1210 張。
華榮第一季營收 26.21 億元，年增約 5%；毛利率 6.2%，年減 2.2 個百分點；營益率 4.2%，年減 2.3 個百分點。稅後純益 2.92 億元，年減 18.4%，每股純益 0.69 元。
華榮過去陸續接獲台電強韌電網計畫標案，主要以 161KV 以及 345KV 超高壓線纜為主。華榮透露，台電強韌電網訂單，加上原有訂單，目前在手訂單至少 50 億元，今年超高壓線纜產能也都呈現滿載。
今天除了華榮，其他電線電纜族群同樣紅通通，大山 (1615-TW) 亮燈漲停鎖住 65.4 元，億泰 (1616-TW)、宏泰 (1612-TW) 漲逾半根停板，大亞 (1609-TW) 也有 3.59% 的漲幅。
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